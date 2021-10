В России представили обновленную линию средств для ухода за кожей Physio Radiance международной компании прямых продаж QNET. В нее вошли обогащенные пенка, эссенция-бустер, двойная сыворотка для укрепления и лифтинга, восстанавливающий дневной, ночной крем и крем для зоны вокруг глаз.

Мировая презентация косметической линейки прошла в сентябре на онлайн-конференции V-Convention Connect, собравшей более 200 тысяч участников из более чем 50 стран. На этот раз в центре Москвы состоялось очное знакомство.

Место

Революционную серию презентовали в известном ресторане современной авторской кухни Selfie. Место было выбрано не случайно: во-первых, как и QNET, Selfie – обладатель отраслевых наград (ресторан находится на 65-м месте в The World’s 100 Best Restaurants, шеф-повар Анатолий Казаков вошел в престижный рейтинг The Best Chef Awards в 2019 году). Во-вторых, в ресторане – открытая кухня, это соответствует принципам прозрачности QNET: компания тоже делится своими открытиями, уникальными ингредиентами и другими секретами «косметической кухни». В-третьих, в Selfie сортируют отходы, что совпадает с правилами экологичности, которым следует международная компания прямых продаж.

Спикеры

Перед журналистами и блогерами выступили руководитель по маркетингу и PR в СНГ QNET Ирина Полякова, тренер по продукции компании Денис Большаков и бьюти-блогер, эксперт по фейс-фитнесу Ольга Вохмянина.

Ирина Полякова сообщила впечатляющие отраслевые данные – оборот индустрии за прошлый год составил 180 млрд долларов, сетевым бизнесом занимаются в мире почти 120 млн человек. Кроме того, топ-менеджер рассказала об истории, основателях, географии, благотворительных проектах, ассортименте компании, который включает уникальную косметическую продукцию.

Денис Большаков раскрыл новинки в составе продуктов Physio Radiance – в них теперь содержатся пробиотики и пребиотики, которые способствуют регенерации и препятствуют негативному воздействию окружающей среды. Он объяснил, как они работают на коже. Пенка с аминокислотами очищает, при этом сохраняя гидролипидный баланс. Эссенция-бустер с экстрактом морских водорослей из Саргассова моря увлажняет, добавляет упругости. Двойная сыворотка с аргирелином подтягивает, крем для зоны вокруг глаз с экстрактом оливковых листьев и пептидом карнозином сокращает мимические морщины и борется с воспалениями. Дневной крем с гиалуроновой кислотой и витамином РР интенсивно увлажняет и уменьшает пигментные пятна, ночной с ретинолом сокращает морщины, устраняет сухость, восстанавливает.

Блогер Ольга Вохмянина показала упражнения, которые позволяют эффективно заботиться о коже и заменяют лимфодренажный массаж. Эксперт продемонстрировала, как правильно делать поглаживания, похлопывания, пощипывания, покалывания и продавливания. К слову, зарядку для лица удобно проводить с продуктами из линии Physio Radiance от QNET.

Заказ продукции

В конце презентации, прошедшей в доброжелательной атмосфере, спикеры ответили на вопросы журналистов. В частности, пояснили, что приобрести косметику из серии Physio Radiance можно на сайте qnet.net или у Независимых Представителей компании.

Справка о компании:

QNET ― крупная международная компания, которая предлагает широкий ассортимент продуктов для поддержания здорового образа жизни и товары из премиум-сегмента. Бренд QNET основан в Гонконге в 1998 году. Дистрибуция осуществляется более, чем в 100 странах. Компания является членом Ассоциации прямых продаж в Малайзии, Сингапуре, на Филиппинах и в Индонезии. Являясь лидером в области прямых продаж на восточном рынке, QNET придерживается активной социальной позиции, регулярно участвует в благотворительных программах, оказывает поддержку малоимущим, а также является спонсором ФК Манчестер Сити.

